В Красноярске осудили водителя за наезд на пешехода-дебошира

53-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и умер в больнице.

Источник: Freepik

По данным следственного отдела по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, суд признал 33-летнего жителя Красноярска виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчина намеренно переехал пешехода, который дебоширил.

Установлено, что ночью 2 июня 2025 года водитель остановил машину на улице Партизана Железняка из-за мужчины, мешавшего движению. Между ними возник конфликт, и осуждённый намеренно наехал на пешехода.

53-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и умер в больнице, несмотря на медицинскую помощь.

Суд назначил красноярцу 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее о ЧП и о том, как нужно было вести себя фигуранту дела, писали здесь.