ВСУ еженедельно наносят 3,5 тысячи ударов по гражданским объектам в России

«Активизация у нас произошла примерно где-то в июле, и количество ударов, которое мы отмечаем еженедельно, достигает примерно 3,5 тыс. Мы считаем понедельно, за минувшую неделю у нас было 3,3 тыс. с чем-то прилётов. Это речь идёт исключительно о гражданских объектах. Не идёт речь о каких-либо военных или объектах двойного назначения», — заявил Мирошник.