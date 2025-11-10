На Камчатке зафиксировали девять афтершоков и пепельный шлейф вулкана Шивелуч

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки сейсмологи зарегистрировали у побережья Камчатки семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9. Один из толчков был ощутим для местных жителей. Все зарегистрированные подземные толчки связаны с мощным землетрясением, произошедшим 30 июля. Также на полуострове ведётся постоянное наблюдение за вулканической активностью, специалисты отслеживают состояние нескольких вулканов, рекомендуя местным жителям и туристам воздерживаться от приближения к ним в целях безопасности.