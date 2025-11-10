В Ленобласти из-за схода вагонов задержали пассажирский и 17 грузовых поездов

«По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов», — говорится в сообщении.