Долину ввели в заблуждение при продаже квартиры под видом «спецоперации»

Согласно материалам суда, оказавшимся в распоряжении РИА «Новости», певица Лариса Долина во время сделок по продаже своей квартиры полагала, что помогает правоохранительным органам. В документах указано, что она не собиралась продавать жильё и действовала под влиянием людей, уверивших её, будто она участвует в спецоперации по задержанию преступников.