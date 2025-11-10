Долину ввели в заблуждение при продаже квартиры под видом «спецоперации»

Согласно материалам суда, оказавшимся в распоряжении РИА «Новости», певица Лариса Долина во время сделок по продаже своей квартиры полагала, что помогает правоохранительным органам. В документах указано, что она не собиралась продавать жильё и действовала под влиянием людей, уверивших её, будто она участвует в спецоперации по задержанию преступников.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признал сделки по продаже квартиры недействительными и вернул имущество певице. Позже Мосгорсуд подтвердил это решение, отклонив апелляцию Лурье.
В рамках процесса рассматривались и встречные иски: Долина добивалась отмены сделки, а Лурье — выселения певицы. Судебное разбирательство длилось около полугода и завершилось отказом в требованиях покупательницы. Представители обеих сторон отказались комментировать дело, сославшись на подписку о неразглашении.
Ранее Долина сообщала, что стала жертвой мошенников. Её квартира в Ксеньинском переулке, стоимость которой превышает 138 миллионов рублей, фигурирует в деле как объект аферы. По версии следствия, преступники похитили у певицы 175 миллионов рублей, а с учётом банковских комиссий и других расходов общий ущерб превысил 317 миллионов.
На скамье подсудимых — Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой. Все они находятся в СИЗО, при этом Каменецкий и Леонтьев признали вину.
Следствие установило, что с апреля по июль 2024 года обвиняемые похитили у Долиной деньги и незаконно лишили её квартиры. Цырульникова выступала курьером, Леонтьев действовал по указанию Каменецкого, на его карту певица перевела 10 миллионов рублей. Основа, 20-летний житель Тольятти, оформил на себя банковскую карту, обналичил через неё 2,7 миллиона рублей в Перми и передал деньги сообщникам.
В январе суд Йошкар-Олы обязал участников схемы выплатить Ларисе Долиной 69 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в ходе судебного процесса о мошенничестве с квартирой народной артистки Ларисы Долиной владелица банковского счёта, на который поступали деньги, сообщила, что потеряла свою карту. Согласно материалам суда, женщина, проходящая по делу как свидетель, пояснила, что вместе с телефоном утратила чехол, где находились пять банковских карт разных банков, включая ту, через которую проходили переводы.
При этом она не заблокировала утраченные карты, не уведомила банки и не обратилась в полицию по факту пропажи. Суд отметил, что никаких документов, подтверждающих потерю карты, свидетельницей представлено не было.
