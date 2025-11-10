Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не платят работникам своих военных баз в Европе из-за шатдауна

Работники американских военных баз в Европе работали без зарплаты почти шесть недель из-за шатдауна в США. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Работники военных баз не получают зарплату уже шесть недель, указано в материале.

Работники американских военных баз в Европе работали без зарплаты почти шесть недель из-за шатдауна в США. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Тысячи людей, работающих на зарубежных базах в Европе, лишились зарплаты с начала шатдауна почти шесть недель назад. В некоторых случаях правительства стран, где расположены американские базы, взяли на себя ответственность, ожидая, что США в конечном итоге исправят ситуацию», — указано в материале Associated Press. Тем временем жители Италии и Португалии продолжали работать без оплаты в ожидании решения ситуации в Штатах.

Термин «шатдаун» (от англ. shutdown) переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». Он применяется в случае, когда из-за отсутствия утвержденного бюджета на предстоящий финансовый год приостанавливается работа ряда государственных учреждений, которые финансируются Конгрессом США.

В период шатдауна государственным учреждениям запрещено совершать финансовые расходы. Большая часть работников госучреждений отправится в неоплачиваемые отпуска. Тем не менее сотрудники, выполняющие критически важные функции — медицинские работники, пограничники, военнослужащие, специалисты транспортной отрасли и другие — продолжат исполнять свои обязанности, хотя заработная плата им выплачиваться не будет.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше