Поиски Усольцевых зашли в цифровой тупик: что известно о семье, пропавшей в тайге более 40 дней назад

Теоретически, найти Усольцевых — мужа Сергея, жену Ирину и пятилетнюю дочь Агату — через цифровые следы возможно, но для этого необходимы конкретные вводные данные, пояснил киберэксперт Игорь Бедеров в беседе с aif.ru. Специалист отметил, что IP-адрес позволяет определить местоположение устройства, а не конкретного человека, что существенно ограничивает возможности поиска. В случае с Усольцевыми эта проблема усугубляется тем, что телефон Сергея находится у следователей, а домашний компьютер остался в пустой квартире.