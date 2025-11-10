Ричмонд
В США одобрили закон о прекращении самого длинного в истории шатдауна

Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна и возобновлении частично прерванной работы правительства. За законопроект проголосовало 60 сенаторов. Об этом пишут американски СМИ.

За законопроект по прекращение шатдауна проголосовало 60 сенаторов, указано в материале.

«Сенат проголосовал 60−40 за ключевой шаг к возобновлению работы правительства», — сообщил телеканал CNN. Однако это не означает окончательное прекращение шатдауна, так как сам законопроект еще должны утвердить.

Термин «шатдаун» (англ. shutdown, что означает «закрытие», «остановка» или «отключение») используется для обозначения ситуации, при которой из-за неутверждения бюджета на следующий финансовый год приостанавливается деятельность некоторых государственных учреждений, получающих финансирование от Конгресса США.

Во время шатдауна государственным учреждениям не разрешается осуществлять финансовые расходы. Большинство сотрудников таких учреждений будут отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. Однако работники, выполняющие критически важные функции, включая медицинский персонал, пограничников, военнослужащих, специалистов транспортной сферы и других, продолжат работать, но без выплаты жалования.

