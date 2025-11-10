Подозреваемый в атаке БПЛА на Иркутскую область Тимофеев* набрал кредиты в РФ

Артем Тимофеев*, подозреваемый в участии в атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Иркутскую область, набрал несколько кредитов и накопил долги в России. Соответствующая информация следует из материалов правоохранительных органов.
Так, предполагаемый преступник оформил несколько кредитов на крупную сумму, после чего перестал производить платежи. У него появилась задолженность более чем в 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.
1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об атаке украинских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он уточнил, что источником ударов дронов в нем стала фура.
Позже появилась информация о том, что следователи допросили водителей грузовиков, из которых были запущены вражеские беспилотники.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.