Четыре вагона товарного поезда сошли с рельсов в Ленинградской области

Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате аварии задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.

— Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, — написали в Telegram-канале ведомства.

Также в сентябре в Лужском районе Ленинградской области три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов. Инцидент случился на перегоне Строганово — Мшинская. На месте происшествия работали правоохранительные органы, включая саперов.

Ранее в августе локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов в Забайкальском крае. Инцидент случился на станции Артеушка в Могочинском округе.