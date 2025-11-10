Поезд сошел с рельсов с Ленобласти

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Ленинградской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что произошло это на железнодорожной станции Янега. Тогда около 4 грузовых вагонов сошло с рельсов без опрокидывания.