Силы ПВО за ночь сбили 71 беспилотник ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 10 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 29 дронов сбили над Брянской областью, семь — над Курской областью, по пять — над территориями Липецкой и Смоленской областей.

Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над территорией Республики Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Еще семь БПЛА зафиксировали над акваторией Черного моря, добавили в Telegram-канале ведомства.

8 ноября два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Саратов. Раненых доставили в больницу для оказания помощи. При ударе повреждения получил жилой дом, в нескольких квартирах выбиты окна.

