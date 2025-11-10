«Пришлось переехать человека»: красноярца отправили в колонию за убийство на дороге

Инцидент произошел в июне 2025 года. 53-летний горожанин шел по проезжей части, мешая движению машин. Перед ним остановился Skoda Rapid. Водитель несколько раз попросил мужчину отойти, но тот не реагировал. Тогда водитель просто нажал на газ.