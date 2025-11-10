«Пришлось переехать человека»: красноярца отправили в колонию за убийство на дороге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд вынес приговор 33-летнему мужчине, который намеренно наехал на пешехода на улице Партизана Железняка.
Инцидент произошел в июне 2025 года. 53-летний горожанин шел по проезжей части, мешая движению машин. Перед ним остановился Skoda Rapid. Водитель несколько раз попросил мужчину отойти, но тот не реагировал. Тогда водитель просто нажал на газ.
Пешеход ударился о капот, упал на дорогу, после чего злоумышленник переехал его задними колесами. Позже он сам позвонил в службу 112 и заявил, что ему «пришлось немножко переехать человека».
От полученных травм, включая открытую черепно-мозговую, пострадавший скончался в больнице.
Суд признал водителя виновным в убийстве и назначил наказание 2,5 года колонии строгого режима.
В прокуратуре отметили, что осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
