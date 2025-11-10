Ричмонд
NRK: в Норвегии из-за инцидента с десантным судном произошла утечка топлива

С севшего на мель в Норвегии судна откачивают оставшееся топливо, чтобы масштабы утечки не стали больше.

Источник: Аргументы и факты

Утечка почти 4 тысяч литров дизельного топлива прошла в результате инцидента с десантным судном на севере Норвегии, сообщила телерадиокомпания NRK.

Оно село на мель в коммуне Хьельсунн 8 ноября. В настоящее время оставшееся топливо сливают с судна, чтобы масштабы утечки не стали больше.

Работу по откачке могут осложнить неблагоприятные погодные условия.

Напомним, в декабре судно из Норвегии, перевозившее зенитные ракеты NASAMS и истребитель F-35 для Польши, из-за сильного ветра село на мель в проливе Кармсунн. Сообщалось, что корабль получил повреждения, но техника осталась невредимой.

В конце мая около города Ландскруна в Швеции село на мель грузовое судно Meshka, шедшее под флагом Панамы. Оно следовало без груза в российский порт Высоцк.