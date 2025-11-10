Пять ДТП за выходные в Братске и районе, есть пострадавшие

Полицейские в настоящее время разбираются в обстоятельствах аварии, произошедшей утром 8 ноября на 141 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе, в двадцати километрах от села Покосное. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», двигавшийся со стороны Братска в сторону Тулуна, не выбрал безопасную скорость для постоянного контроля за движением. В результате он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Скания».
В результате этого ДТП водитель и пассажир легкового седана получили травмы, потребовавшие медицинской помощи. Оба мужчины были доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Решение о возбуждении дела будет принято по её итогам.
Сотрудники Братской Госавтоинспекции рекомендуют водителям соблюдать правила дорожной безопасности в условиях перепадов температур и осадков. Необходимо выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Следует заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и проявлять повышенное внимание к детям на дороге. Берегите себя и окружающих.