Пять ДТП за выходные в Братске и районе, есть пострадавшие

Полицейские в настоящее время разбираются в обстоятельствах аварии, произошедшей утром 8 ноября на 141 километре федеральной автодороги «Вилюй» в Братском районе, в двадцати километрах от села Покосное. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», двигавшийся со стороны Братска в сторону Тулуна, не выбрал безопасную скорость для постоянного контроля за движением. В результате он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Скания».