В Хабаровском крае ребёнку выплатят 120 тыс. после нападения собак

Компенсацию взыскали с местной администрации по иску прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае суд взыскал 120 тыс. рублей в пользу 3-летнего мальчика, пострадавшего от нападения бездомных собак в Николаевске-на-Амуре — сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошёл в мае 2025 года во дворе дома по улице Чихачева. Ребёнок получил укусы спины, бедра и головы, был доставлен в медицинское учреждение, проходил лечение и долго боялся выходить на улицу.

Для защиты прав несовершеннолетнего городской прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с местной администрации. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и ущерб в размере 120 тыс. рублей был взыскан в пользу ребёнка.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.