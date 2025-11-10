Shot: Пять человек пострадали от взрыва газа во время приготовления плова в Казани

В Татарстане пять человек получили травмы после взрыва газа, который произошел во время приготовления плова. Об этом сообщает Shot.
Инцидент случился на Казанском проспекте в Набережных Челнах. По предварительным данным, группа людей готовила плов в одном из гаражей кооператива «Гудок». Газ, заполнивший помещение, остался незамеченным, после чего произошел взрыв без возгорания.
В результате происшествия пострадали пять человек. Один из них получил тяжелую травму головы, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести с ожогами.
После инцидента пострадавшие не стали вызывать экстренные службы и самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение, передает Telegram-канал.
Ранее в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. По словам очевидцев, одну из жительниц выбросило взрывной волной из окна. В результате происшествия пострадали несколько человек.
Также в Волгограде в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, предположительно, газа. В результате происшествия пострадал как минимум один человек, а в соседних квартирах выбило стекла. Из окна квартиры, где произошел взрыв, шел дым.