«Стояли в стороне и громко разговаривали»: неадекватная реакция на шум привела мужчину к суду

36-летний житель Иркутской области, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на 18-летних парня и девушку. Все произошло на на железнодорожном мосту станции Северобайкальск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.