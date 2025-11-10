«Стояли в стороне и громко разговаривали»: неадекватная реакция на шум привела мужчину к суду

36-летний житель Иркутской области, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на 18-летних парня и девушку. Все произошло на на железнодорожном мосту станции Северобайкальск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Причиной нападения, по словам задержанного стало то, что молодые люди громко разговаривали. В результате конфликта потерпевшие получили телесные повреждения, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
