Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Брянской областью. По семь БПЛА ликвидировали над Курской областью и над акваторией Чёрного моря. По пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три дрона перехватили над территорией Республики Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

ВСУ еженедельно наносят 3,5 тысячи ударов по объектам в России. Речь идёт исключительно о гражданских объектах, а не о каких-либо военных или объектах двойного назначения. Отдельно в МИД отметили удары украинских боевиков по плотине Белгородского водохранилища. Такие действия нарушают международное право и конвенцию, запрещающую использование опасных техногенных объектов для нанесения ущерба гражданскому населению. Украина использует такие объекты для своих целей, не считаясь с последствиями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше