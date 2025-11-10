Ричмонд
Пять человек пострадали во время приготовления плова в Татарстане

В Набережных Челнах, в Татарстане, произошел взрыв во время приготовления плова. Группа людей не заметила утечку газа. Есть пострадавшие. Об этом написали новостные telegram-каналы.

Взрыв газа произошел во время приготовления плова, указано в посте.

«Сильный взрыв прогремел на Казанском проспекте в городе Набережные Челны. По нашей информации, группа людей готовила плов в одном из гаражей кооператива “Гудок”», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что люди не заметили, как газ заполнил помещение.

В результате взрыва пострадало пятеро человек. Один — в тяжелом состоянии с травмой головы, а четверо остальных находятся в средней степени тяжести с ожогами. Все пострадавшие самостоятельно добрались до медицинского учреждения.

Взрывы, связанные с утечкой газа, в последнее время происходят в разных регионах России. Например, 8 ноября взрыв произошел в поселке Куркино Тульской области, где частично обрушился жилой дом, пострадали четыре человека. Эксперты отмечают, что чаще всего причиной таких инцидентов становится незамеченная утечка газа, которая может возникнуть из-за неправильной установки оборудования, его износа или нарушения правил эксплуатации.