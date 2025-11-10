Пять человек пострадали во время приготовления плова в Татарстане

Взрывы, связанные с утечкой газа, в последнее время происходят в разных регионах России. Например, 8 ноября взрыв произошел в поселке Куркино Тульской области, где частично обрушился жилой дом, пострадали четыре человека. Эксперты отмечают, что чаще всего причиной таких инцидентов становится незамеченная утечка газа, которая может возникнуть из-за неправильной установки оборудования, его износа или нарушения правил эксплуатации.