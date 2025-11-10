Девушку в Баку ошибочно приняли за пропавшую спортсменку Цомартову

— Это было 29 августа. У нее была сумка женская и чемодан. Девушка была расстроенная, неуравновешенная и очень испугана. Она подошла к нему, когда он беседовал с приятелем о Госдуме. Якобы спросила, работают ли они там. Сказал, что начал спрашивать, что ей нужно, и девушка сказала, что «у нее проблема: она хочет уехать обратно в Россию», — отметила родственница Цомартовой.