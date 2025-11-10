Девушку в Баку ошибочно приняли за пропавшую спортсменку Цомартову

Местонахождение спортсменки Анны Цомартовой, пропавшей в Каспийске, неизвестно с февраля 2024 года. Однако недавно мужчина из Азербайджана рассказал, что видел девушку, очень похожую на нее.
Мать Цомартовой, Диана, сразу же связалась с ним. По словам Вюсала Фарзалиева, он заметил у супермаркета в Баку незнакомку, которая внешне напоминала пропавшую.
— Это было 29 августа. У нее была сумка женская и чемодан. Девушка была расстроенная, неуравновешенная и очень испугана. Она подошла к нему, когда он беседовал с приятелем о Госдуме. Якобы спросила, работают ли они там. Сказал, что начал спрашивать, что ей нужно, и девушка сказала, что «у нее проблема: она хочет уехать обратно в Россию», — отметила родственница Цомартовой.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что найденная девушка — не пропавшая Анна. Они заявили, что ее волосы намного темнее и рост «не тот», передает 161.ru.
22-летняя спортсменка исчезла после того, как впервые в своей карьере проиграла на спортивных соревнованиях.10 февраля в Каспийске она вышла из Дворца спорта им. А. Алиева и пропала. Дело об исчезновении было передано в Москву.