Защита «крабового короля» Кана попросила закрыть дело из-за его смерти

Защита сахалинского предпринимателя Олега Кана подала ходатайство о закрытии уголовного дела против него в связи с его кончиной.
Адвокат рыбопромышленника объявил данное заявление во Фрунзенском районном суде города Владивостока.
Защитник уточнил, что факт смерти был официально зарегистрирован на территории России.
Ранее сообщалось, что прокуратура запросила 24 года колонии для Олега Кана, также известного как «крабовый король», по обвинению в организации преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, с 2014 по 2019 год Кан с соучастниками незаконно вывез крабов на 2,6 млрд рублей, уклонившись от уплаты таможенных сборов на более чем 9 млн рублей.