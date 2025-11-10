В Ленобласти сошли с рельсов четыре вагона со щебнем

В Ленинградской области сошли с рельсов четыре вагона со щебнем. В результате происшествия задерживаются два пассажирских поезда и 17 грузовых составов. Об этом в Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, ЧП произошло ночью 10 ноября железнодорожной станции Янега. Вагоны не опрокинулись.
«Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов», — уточнили в прокуратуре.
О причинах произошедшего пока не сообщается.
Похожее ЧП произошло в Ленобласти в сентябре этого года. Тогда с рельсов сошли три вагона незагруженного товарного поезда. Следственные органы проверяли версию о возможной диверсии.
Ранее в Челябинской области на железнодорожном пути, ведущем к станции Учалы, сошли с рельсов четыре вагона, которые везли руду. Два из них опрокинулись. К счастью, никто не пострадал, и движение поездов не задерживалось.