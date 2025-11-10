Житель Красноярского края показал, как убил пенсионерку 18 лет назад

По данным Следственного отдела по городу Назарово ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, завершено расследование уголовного дела против 48-летнего жителя Курска. Его обвиняют в убийстве по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ.
В 2007 году жительница поселка Большая Мурта заявила в полицию о исчезновении своей 68-летней тети. По делу провели расследование, но местонахождение пропавшей не нашли, и следствие приостановили. В 2025 году следователи и криминалисты повторно изучили материалы. Они установили новые обстоятельства и отработали версии.
Ключевой деталью стала продажа квартиры пенсионерки перед исчезновением. Допрос соседей показал, что продажей занимались семейная пара — дальние родственники. В итоге после допроса 48-летний житель Курска признался и рассказал об убийстве, указав место тела, и показал, как убивал женщину.
Следствие выявило, что в октябре 2007 года он с пенсионеркой приехал на дачу к теще. Из-за конфликта о продаже квартиры он задушил её веревкой, закопал тело в огороде и солгал, что она уехала. Обвиняемого арестовали, а дело направили в прокуратуру.