Житель Красноярского края показал, как убил пенсионерку 18 лет назад

Следствие выявило, что в октябре 2007 года он с пенсионеркой приехал на дачу к теще. Из-за конфликта о продаже квартиры он задушил её веревкой, закопал тело в огороде и солгал, что она уехала. Обвиняемого арестовали, а дело направили в прокуратуру.