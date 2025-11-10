В Красноярске водитель «Яндекс. Такси» предстанет перед судом за кражу 150 тысяч рублей у уснувшего пассажира

Инцидент произошел после того, как один из посетителей бара вызвал такси через приложение «Яндекс». Во время поездки мужчина попытался оплатить заказ через мобильный банк, но не завершил перевод и заснул. Этим воспользовался водитель: убедившись, что клиент спит, он взял его телефон и перевел на свой счет 150 тысяч рублей.