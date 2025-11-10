В Красноярске водитель «Яндекс. Такси» предстанет перед судом за кражу 150 тысяч рублей у уснувшего пассажира

По данным краевой прокуратуры, в октябре 2023 года он похитил 150 тысяч рублей у пассажира, уснувшего во время поездки.
Инцидент произошел после того, как один из посетителей бара вызвал такси через приложение «Яндекс». Во время поездки мужчина попытался оплатить заказ через мобильный банк, но не завершил перевод и заснул. Этим воспользовался водитель: убедившись, что клиент спит, он взял его телефон и перевел на свой счет 150 тысяч рублей.
Полученные деньги таксист обналичил и потратил. После обнаружения пропажи на водителя возбудили уголовное дело.
Обвиняемый частично признал вину, однако попытался представить случившееся как гражданско-правовой спор, утверждая, что якобы получил деньги добровольно и просто «не вернул их». Тем не менее ущерб потерпевшему он не возместил.
Прокуратура утвердила обвинение в краже. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.