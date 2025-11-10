Авиабаза ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поражена ударами

Военный аэродром ВСУ в Староконстантинове, Хмельницкая область, подвергся ударам, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления.
По его информации, на этой базе базируются тактические бомбардировщики Су-24, которые используются для нанесения ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, аэродром способен принимать истребители F-16 и Mirage-2000, добавил Лебедев.
Ранее подполье сообщало, что в городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали места сосредоточения резервов ВСУ.