Авиабаза ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поражена ударами

По данным подполья, на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24.

Источник: Аргументы и факты

Военный аэродром ВСУ в Староконстантинове, Хмельницкая область, подвергся ударам, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления.

По его информации, на этой базе базируются тактические бомбардировщики Су-24, которые используются для нанесения ударов планирующими бомбами и крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, аэродром способен принимать истребители F-16 и Mirage-2000, добавил Лебедев.

Ранее подполье сообщало, что в городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали места сосредоточения резервов ВСУ.