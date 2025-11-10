Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Пять человек пострадали от взрыва газа без последующего горения во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов в Набережных Челнах, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

Источник: © РИА Новости

«При приготовлении пищи на газовой плите от газового баллона в результате утечки произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет. Сообщения о происшествии в экстренные службы не поступали, подразделения экстренных служб не выезжали», — говорится в сообщении.

Все случилось на Казанском проспекте, в гаражно-строительном кооперативе «Гудок», гараж № 10.

По информации регионального ГУМЧС, пострадали пять человек, которые сами обратились в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Один из пострадавших в тяжелом состоянии с травмой головы, четыре человека в состоянии средней тяжести с ожогами.