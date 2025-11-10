В райцентре ЯНАО расследуют угон автомобиля с участием несовершеннолетнего

«По версии следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном автомобиле, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия» — сообщили в ведомстве.