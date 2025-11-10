В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Инцидент произошел в 00.54 мск на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино, указано в сообщении Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги.
Локомотивная бригада за помощью медиков не обращалась, инцидент не повлиял на движение других поездов.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверяют обстоятельства столкновения автомобиля ВАЗ-2114 и поезда. Также надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.