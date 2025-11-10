В Самарской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом

Инцидент произошел в 00.54 мск на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино, указано в сообщении Куйбышевской железной дороги. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.