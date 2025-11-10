В Волгограде в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв

«В 23.21 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе, — рассказали “Волгоградской правде.ру” в пресс-службе ведомства. — В одной из квартир происходило горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Пожарные подразделения 2-й пожарной-спасательной части полностью ликвидировали пожар в 23.38».