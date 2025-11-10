Ричмонд
В Волгограде в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв

По предварительным данным, в доме № 118 на улице Еременко взорвался бытовой газ.

Поздно вечером в воскресенье, 9 ноября, в многоэтажке произошел сильный хлопок, от которого выбило стекла в нескольких квартирах, после чего начался пожар, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным издания, причиной инцидента стала утечка и последующий взрыв природного газа.

В региональном главке МЧС пока подтвердили только информацию о пожаре.

«В 23.21 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе, — рассказали “Волгоградской правде.ру” в пресс-службе ведомства. — В одной из квартир происходило горение домашних вещей на площади 5 кв. м. Пожарные подразделения 2-й пожарной-спасательной части полностью ликвидировали пожар в 23.38».

По данным спасателей, с места происшествия в больницу доставлен мужчина, о характере и тяжести полученных травм не сообщается. Причина пожара устанавливается.