В российском городе задержан стрелявший в двух человек мужчина

В Кемерово арестован 31-летний мужчина, открывший огонь во время конфликта, в результате чего один человек погиб, а ещё один получил ранения.

Следственный комитет региона сообщил, что стрелявшему предъявлено обвинение в убийстве.

После происшествия стрелявший скрылся на Mercedes, но позже сам явился в полицию. Сейчас решается вопрос о его аресте. Следователи обыскали его жильё и автомобиль, изъяли оружие и боеприпасы.

Известно, что эксперты изучают записи с камер наблюдения, допрошено свыше пятнадцати свидетелей и назначены необходимые экспертизы.

Стрельба произошла ночью 8 ноября во время ссоры между двумя группами. Один пострадавший умер в больнице, второй остаётся под наблюдением врачей. Возбуждены дела об убийстве и покушении на убийство двух и более человек.

