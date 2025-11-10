В российском городе задержан стрелявший в двух человек мужчина

В Кемерово арестован 31-летний мужчина, открывший огонь во время конфликта, в результате чего один человек погиб, а ещё один получил ранения.
Следственный комитет региона сообщил, что стрелявшему предъявлено обвинение в убийстве.
После происшествия стрелявший скрылся на Mercedes, но позже сам явился в полицию. Сейчас решается вопрос о его аресте. Следователи обыскали его жильё и автомобиль, изъяли оружие и боеприпасы.
Известно, что эксперты изучают записи с камер наблюдения, допрошено свыше пятнадцати свидетелей и назначены необходимые экспертизы.
Стрельба произошла ночью 8 ноября во время ссоры между двумя группами. Один пострадавший умер в больнице, второй остаётся под наблюдением врачей. Возбуждены дела об убийстве и покушении на убийство двух и более человек.
