Мошенники с помощью ИИ обманули россиянина на 3,3 миллиона рублей при покупке авто

Перекупщик стабильно отправлял документы, счета и фото автомобиля с таможни. Однако все снимки оказались фейковыми — ИИ неправильно сгенерировал белорусские слова на табличках. Но мужчина этого не заметил, все оплатил и попросил гарантию, что больше денег требовать не будут.