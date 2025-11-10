Мошенники с помощью ИИ обманули россиянина на 3,3 миллиона рублей при покупке авто

Аферисты с помощью искусственного интеллекта обманули россиянина на 3,3 миллиона рублей — мужчина хотел купить автомобиль из Европы. Об этом в случае в понедельник, 10 ноября, рассказали в Telegram-канале Baza.
Виталий планировал купить машину до повышения утильсбора. Он нашел Telegram-канал «Авто GO», на который было подписано 14 тысяч человек. Первые шесть месяцев мужчина следил за публикациями, после чего остановил свой выбор на Honda CR-V.
Менеджеры помогли Виталию заключить договор с компанией «ФОР». После россиянин оплатил таможенные пошлины, выкуп автомобиля у иностранца и уже готовился получить свою машину. Однако последовали дополнительные траты — за утильсбор, госпошлину и залоговый платеж.
Перекупщик стабильно отправлял документы, счета и фото автомобиля с таможни. Однако все снимки оказались фейковыми — ИИ неправильно сгенерировал белорусские слова на табличках. Но мужчина этого не заметил, все оплатил и попросил гарантию, что больше денег требовать не будут.
Несмотря на это, вскоре Виталий решил удостовериться, что его машина находится на границе. Тогда же он получил ответ — автомобиль никаких таможенных процедур не проходил, добавили в публикации.
Недавно пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла 27,8 миллиона рублей, килограмм золота и квартиру. Она лишилась всех своих сбережений после нескольких телефонных звонков.