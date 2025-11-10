Полиция с собаками проверила сотню человек у миграционного центра в Петербурге

Масштабный миграционный рейд прошел на улице Красного Текстильщика. Полицейские вместе с кинологами проверили документы у почти сотни иностранцев, которые ежедневно собираются у миграционного центра.
Большинство приезжих показали документы без нарушений. Однако семь человек не смогли назвать точный адрес своей регистрации, что вызвало подозрения у правоохранителей. Их доставили в отдел полиции для составления протоколов по статье о нарушении режима пребывания в России.
— Параллельно дорожные полицейские проверили 150 автомобилей. Служебные собаки тщательно обыскали салоны и багажники машин, помогая выявить возможные следы преступной деятельности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Один водитель-иностранец попытался проигнорировать требование об остановке. При досмотре в его машине нашли подозрительные документы, возможно связанные с фиктивной регистрацией мигрантов. Мужчина не смог внятно объяснить происхождение этих бумаг. Сейчас полиция проверяет, не занимался ли он организацией незаконной миграции.
Рейд стал частью регулярной работы по поддержанию правопорядка в местах массового скопления иностранных граждан.