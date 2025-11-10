Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция с собаками проверила сотню человек у миграционного центра в Петербурге

Семь мигрантов не смогли назвать свой адрес регистрации.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный миграционный рейд прошел на улице Красного Текстильщика. Полицейские вместе с кинологами проверили документы у почти сотни иностранцев, которые ежедневно собираются у миграционного центра.

Большинство приезжих показали документы без нарушений. Однако семь человек не смогли назвать точный адрес своей регистрации, что вызвало подозрения у правоохранителей. Их доставили в отдел полиции для составления протоколов по статье о нарушении режима пребывания в России.

— Параллельно дорожные полицейские проверили 150 автомобилей. Служебные собаки тщательно обыскали салоны и багажники машин, помогая выявить возможные следы преступной деятельности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Один водитель-иностранец попытался проигнорировать требование об остановке. При досмотре в его машине нашли подозрительные документы, возможно связанные с фиктивной регистрацией мигрантов. Мужчина не смог внятно объяснить происхождение этих бумаг. Сейчас полиция проверяет, не занимался ли он организацией незаконной миграции.

Рейд стал частью регулярной работы по поддержанию правопорядка в местах массового скопления иностранных граждан.