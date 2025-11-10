В МЧС опровергли информацию о взрыве газа на Уралмаше

9 ноября в Екатеринбурге в многоквартирном доме на Уралмаше произошел пожар. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на улице Ломоносова, 63. 40 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.