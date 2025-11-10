В МЧС опровергли информацию о взрыве газа на Уралмаше

9 ноября в Екатеринбурге в многоквартирном доме на Уралмаше произошел пожар. Огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на улице Ломоносова, 63. 40 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Читатели «КП-Екатеринбург» предполагали, что в доме произошел взрыв газа.
— Информация о хлопке газовоздушной смеси не подтвердилась, сотрудники газовой службы утечку газа не зафиксировали. Причина деформации оконных рам уточняется. На месте продолжают работать специалисты, — сообщили в ведомстве.
Огонь удалось потушить за 35 минут, для ликвидации возгорания задействовали восемь единиц техники и 22 пожарных.
Напомним, что вечером 8 ноября под Екатеринбургом в поселке Медный произошел пожар. Огонь охватил производственное здание, где хранились стройматериалы. Для ликвидации возгорания привлекли 12 единиц техники и 40 пожарных.