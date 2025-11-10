Что происходит с авиарейсами в России 10 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Рейсы в Санкт-Петербург также задерживаются: U6 623 «Уральских авиалиний» вылетит в 10:55 вместо 10:05, U6 174 — в 13:35 вместо 12:50. Рейс U6 300 в Москву задерживается на час до 13:00. Рейс UT 332 в Нягань перенесен с 13:00 на 14:45. Рейс SU 1449 в Москву задерживается с 17:55 до 19:05. На прилет наблюдаются задержки из различных городов, включая Махачкалу, Самару, Кемерово, Владивостока, Новый Уренгой и других направлений.