Более ста человек застряли в аэропорту Екатеринбурга

Десятки человек отказались от перелета.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 10 ноября перенесли на 13 часов рейс DP-6542 авиакомпании «Победа» в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Время вылета по расписанию 06:00 10 ноября 2025 года. Планируемое время вылета 19:00 того же дня», — пояснили в ведомстве.
Первое время пассажиры находились в аэропорту, однако через время 14 человек разместили в гостинице, 146 человек вернулись домой, а 35 — отказались от перелета. Прокуратура держит ситуацию на контроле.