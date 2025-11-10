Ричмонд
В Ленобласти из-за схода вагонов задержаны 18 поездов

Из-за схода четырёх вагонов с щебнем на станции Янега в Ленобласти 10 ноября задержаны 18 поездов, включая один пассажирский.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области на станции Янега произошёл сход с рельсов четырёх грузовых вагонов с щебнем. Это привело к задержке одного пассажирского и 17 грузовых поездов. Сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл ночью 10 ноября.

ЧП затруднило движение, в том числе пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области грузовой поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином.