На тюменских дорогах в ДТП пострадали 12 человек

Одно из ДТП произошло в Ишимском районе. Там иномарка съехала в кювет и врезалась в бетонный люк и палисадник. Еще одна авария зафиксирована на трассе Екатеринбург — Тюмень. KIA улетела в кювет, водитель не справился с управлением.