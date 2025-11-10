Ричмонд
На тюменских дорогах в ДТП пострадали 12 человек

В Тюменской области за выходные произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Один житель в результате ДТП погиб. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Один человек погиб.

«11 ДТП произошло в регионе в минувшие выходные. Один человек погиб, 12 получили ранения, сбиты три пешехода, две аварии зафиксировали на федеральных автодорогах», — говорится в сообщении.

Одно из ДТП произошло в Ишимском районе. Там иномарка съехала в кювет и врезалась в бетонный люк и палисадник. Еще одна авария зафиксирована на трассе Екатеринбург — Тюмень. KIA улетела в кювет, водитель не справился с управлением.

Ранее URA.RU писало, что днем 8 ноября в Тюмени автомобиль Honda сбил 10-летнего ребенка на улице Республики. У иномарки отказали тормоза.