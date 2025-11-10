Тело неизвестного мужчины нашли в реке в Волгограде

Как сообщает аварийно-спасательная служба Волгоградской области, в акватории реки Волги в Центральном районе Волгограда было обнаружено тело неизвестного мужчины.
Водолазы Краснослободского поисково-спасательного подразделения проводили работы напротив центральной лестницы, расположенной на Набережной имени 62-й Армии.
Напомним ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в Николаевском районе завершена операция по поиску пропавшего рыбака. Спасатели обнаружили тело мужчины (1980 г. р.) в акватории залива и передали его правоохранительным органам.
Как передает pravda-nn.ru, в Нижнем Новгороде 8 ноября спасатели извлекли из Волги тело погибшего мужчины. Личность утонувшего устанавливается, проводятся следственные мероприятия.