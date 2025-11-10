Ричмонд
В гаражном кооперативе в Набережных Челнах взорвался газ: подробности

Пять человек ранены при взрыве газа в гаражном кооперативе в Набережных Челнах.

Источник: Комсомольская правда

В городе Набережные Челны в Татарстане в одном из гаражных кооперативов произошел взрыв газа без последующего горения. ЧП случилось во время приготовления пищи. В результате травмы разной степени тяжести получили пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв произошел на Казанском проспекте, в гаражно-строительном кооперативе «Гудок», в гараже № 10. Причиной взрыва стала утечка газа.

«Разрушений нет. Сообщения о происшествии в экстренные службы не поступали, подразделения экстренных служб не выезжали», — говорится в сообщении.

Пострадали пять человек, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью. У четырех пострадавших травмы средней тяжести с ожогами. Состояние пятого человека врачи назвали тяжелым, у него имеются травмы головы.

Ранее следователи установили личность причастного к взрыву бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино Тульской области. Подозреваемый проживал в квартире на первом этаже, где и произошел взрыв.

9 ноября в Екатеринбурге в квартире многоэтажки произошел взрыв. Предположительно, взорвался газ.