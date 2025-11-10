В гаражном кооперативе в Набережных Челнах взорвался газ: подробности

В городе Набережные Челны в Татарстане в одном из гаражных кооперативов произошел взрыв газа без последующего горения. ЧП случилось во время приготовления пищи. В результате травмы разной степени тяжести получили пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.