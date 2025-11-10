Ричмонд
Два автомобиля столкнулись на МСД в районе Окружного проезда на востоке Москвы

В результате аварии пострадали два человека — их госпитализировали.

Также из-за ДТП перекрыли две полосы в направлении на юг, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте. Тогда в районе ДТП наблюдалось затруднение движения на 1,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Кроме того, несколько машин столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. По предварительным данным, никто из водителей не пострадал.

Также на Липецкой улице произошла авария с участием скорой помощи и легковушки. В результате ДТП пострадал один человек. Им оказался водитель скорой. До этого три машины столкнулись на Варшавском шоссе. В этой аварии пострадали четыре человека — ребенок и трое взрослых.