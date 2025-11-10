Пять человек пострадали при взрыве газа в гараже в Татарстане

В Набережных Челнах на Казанском проспекте в гаражном кооперативе «Гудок» при приготовлении пищи произошёл взрыв газа без последующего горения, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Отмечается, что во время приготовления пищи на газовой плите произошла утечка газа из баллона, что вызвало воспламенение газовоздушной смеси, но без дальнейшего горения.
Разрушений из-за инцидента нет. По информации ведомства, сообщение о произошедшем в экстренные службы не поступало. Спасатели на место происшествия не выезжали.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме посёлка Куркино Тульской области произошёл взрыв газа, в результате которого частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей.