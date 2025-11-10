Пять человек пострадали при взрыве газа в гараже в Татарстане

В Набережных Челнах на Казанском проспекте в гаражном кооперативе «Гудок» при приготовлении пищи произошёл взрыв газа без последующего горения, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.