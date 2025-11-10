Мужчина ранил ножом официанта и прохожего возле ресторана на Арбате

«В полицию поступило сообщение от очевидца о том, что около ресторана на ул. Арбат находятся двое мужчин с ножевыми ранениями. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи 25-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред. Второй гражданин получил медицинскую помощь на месте. Выяснилось, что у 19-летней девушки, работающей в ресторане, возникли разногласия с одним из официантов, о чем она рассказала своему супругу. Мужчина, прибыв по адресу заведения, вызвал обидчика на улицу и нанес ему несколько ножевых ранений в область живота. Находившийся рядом 22-летний мужчина попытался остановить конфликт, но также был ранен. Злоумышленник скрылся. Прибывшими полицейскими недалеко от места происшествия был обнаружен выброшенный подозреваемым нож. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции рядом со станцией МЦД “Лужники” задержали подозреваемого — 24-летнего приезжего, временно проживающего в столице», — рассказали в пресс-службе.