Возможный участник атаки БПЛА на аэродромы челябинец Тимофеев* набрал кредитов перед побегом из России. Скрин

Перед побегом из РФ возможный участник атаки беспилотников на аэродромы челябинец Артем Тимофеев* (признан экстремистом на территории РФ) набрал кредитов и накопил штрафов на 150 тысяч рублей. Информация об этом содержится в базе данных исполнительных производств ФССП.

Супруги Тимофеевы*** покинули Россию.

«Задолженность Тимофеева* по кредитным платежам превышает 148 тысяч рублей. Кроме того, у него два неоплаченных штрафа на полторы тысячи рублей», — информирует документы из базы данных исполнительных производств.

«Задолженность Тимофеева* по кредитным платежам превышает 148 тысяч рублей. Кроме того, у него два неоплаченных штрафа на полторы тысячи рублей», — информирует документы из базы данных исполнительных производств.

Вечером 1 июня украинские БПЛА атаковали авиабазы в пяти российских регионах. По данным Минобороны РФ, все атаки удалось отразить. Склад, откуда отправились грузовики с атаковавшими аэродромы дронами, находился в промзоне в Челябинске.

Пятого июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину**. Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых*** в перечень террористов и экстремистов.

Тимофеев ранее проживал в Киеве. С началом специальной военной операции он перебрался к родственникам в Челябинскую область.

Текущее местонахождение семейной пары остается неизвестным. За несколько дней до атаки дронов, к подготовке которой они предположительно имеют отношение, супруги покинули Челябинск. Они пересекли российско-казахстанскую границу на автомобиле. Семья Тимофеева* не знает о месте его местонахождения.

Сумма задолженностей предполагаемого террориста приближается к 150 тысячам рублей Помимо долгов по кредитам у беглеца есть неоплаченные штрафы.

*Артем Тимофеев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Екатерина Тимофеева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

