Новосибирец взломал магазин и получил судимость за кражу на 4 тысячи рублей

В Чановском районе Новосибирской области осудили местного жителя Васильева, который взломал магазин и похитил имущество на сумму около четырех тысяч рублей. Приговор по делу вынес районный суд. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.