Новосибирец взломал магазин и получил судимость за кражу на 4 тысячи рублей

В Чановском районе Новосибирской области осудили местного жителя Васильева, который взломал магазин и похитил имущество на сумму около четырех тысяч рублей. Приговор по делу вынес районный суд. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Как сообщили в пресс-службе Чановского районного суда, инцидент произошёл 14 июня 2025 года. В состоянии опьянения мужчина взял с собой гвоздодёр, взломал замки двух дверей и разбил стекло, чтобы попасть в магазин «Для Вас».
Из торговой точки он похитил 3000 рублей, камуфляжный рабочий костюм, мужские кроссовки и бутылку настойки, которая, по данным следствия, не представляет материальной ценности. Общий ущерб оценили в 4280 рублей.
В суде Васильев признал вину и раскаялся в содеянном. Часть ущерба он возместил добровольно ещё на стадии предварительного расследования.