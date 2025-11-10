Ричмонд
Бастрыкину доложат о жестоком избиении 13-летнего школьника в Миассе

Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования жестокого избиения 13-летнего школьника в Миассе. Об этом сообщили в телеграм-канале Следкома Рф.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором 13-летний школьник, находясь на территории одного из образовательных учреждений города, наносит удары по голове и телу сверстника. По факту происшествия региональное СУ СКР организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «халатность».

В соцсетях пишут, что все случилось 9 ноября после уроков возле гимназии № 19. Пока подросток избивал сверстника, толпа школьников снимала происходящее и подбадривала агрессора. Пострадавшего ребёнка госпитализировали.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — прокомментировали в СК России.