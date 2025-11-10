Бастрыкину доложат о жестоком избиении 13-летнего школьника в Миассе

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором 13-летний школьник, находясь на территории одного из образовательных учреждений города, наносит удары по голове и телу сверстника. По факту происшествия региональное СУ СКР организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «халатность».