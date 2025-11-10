Два человека пострадали в ночном ДТП с наездом на дерево в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое человек. Вечером 9 ноября 27-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» двигался по улице Терешковой в направлении от Морского проспекта и у дома № 35 не справился с управлением.
Автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на дерево. В результате аварии травмы получили как сам водитель 1998 года рождения, так и его пассажирка — 17-летняя девушка. Оба пострадавших были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Точный характер полученных травм в настоящее время устанавливается.
«На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — сообщил в пресс-службе ГАИ.