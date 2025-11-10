Два человека пострадали в ночном ДТП с наездом на дерево в Новосибирске

Автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на дерево. В результате аварии травмы получили как сам водитель 1998 года рождения, так и его пассажирка — 17-летняя девушка. Оба пострадавших были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Точный характер полученных травм в настоящее время устанавливается.