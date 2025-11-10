Мошенники обманули жительницу Самары на 1 млн рублей

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить деньги на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Для сохранности средств необходимо было срочно передать их курьеру.