Метро Харькова не работает третий день из-за проблем с электроснабжением

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Метро Харькова третий день подряд не смогло возобновить перевозку пассажиров из-за недостаточного напряжения в электросетях.

Источник: Reuters

«Уважаемые пассажиры! В связи с проблемой с электроснабжением временно невозможно начать движение поездов по линиям метрополитена», — сообщается на странице харьковского метро в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь городской совет Харькова опубликовал в Facebook сообщение о запуске дополнительных автобусных трамвайных маршрутов в связи с перебоями в работе метро.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг «ДТЭК» проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны. Вечером того же дня поступили сообщения о тотальном блэкауте на улицах Харькова и очень малом напряжении в сети, в связи с чем городское метро приостановило перевозку пассажиров. Утром 9 ноября Харьковский метрополитен возобновил работу, однако через час она вновь была приостановлена из-за недостаточного напряжения в электросетях.