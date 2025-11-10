Метро Харькова не работает третий день из-за проблем с электроснабжением

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг «ДТЭК» проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная компания «Центрэнерго» сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны. Вечером того же дня поступили сообщения о тотальном блэкауте на улицах Харькова и очень малом напряжении в сети, в связи с чем городское метро приостановило перевозку пассажиров. Утром 9 ноября Харьковский метрополитен возобновил работу, однако через час она вновь была приостановлена из-за недостаточного напряжения в электросетях.