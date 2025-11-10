Раскрыто, какие фразы используют мошенники с дипфейками для обмана

В ведомстве подчеркнули, что дипфейки всё чаще применяются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах и информационных операциях. Чтобы проверить подозрительные видео, гражданам рекомендуют обращать внимание на источник, искажения на изображении и несоответствие контекста, а также использовать инструменты вроде Sensity AI, Reality Defender и Deepware. Однако, как напоминает МВД, ни один сервис не даёт полной гарантии — последнее слово остаётся за человеком.