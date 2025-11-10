Ричмонд
Раскрыто, какие фразы используют мошенники с дипфейками для обмана

МВД России предупредило, что злоумышленники, применяющие технологии дипфейков, используют типичные фразы, чтобы выманить у граждан коды доступа с портала «Госуслуги».

МВД России предупредило, что злоумышленники, применяющие технологии дипфейков, используют типичные фразы, чтобы выманить у граждан коды доступа с портала «Госуслуги». Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Чаще всего мошенники рассылают тревожные сообщения вроде «Мама, я в беде, срочно нужны деньги», «Помоги, у меня проблемы» или «Это срочно, переведи на эту карту». Такие обращения рассчитаны на эмоциональную реакцию и желание немедленно помочь.

Иногда аферисты создают дипфейки руководителей. В таких случаях обман можно распознать по словам: «Это ваш начальник, сейчас с вами свяжется сотрудник ФСБ, обязательно поговорите». МВД советует сразу прекратить разговор, если человек произносит подобные фразы, и ни при каких обстоятельствах не передавать СМС-коды посторонним.

В ведомстве подчеркнули, что дипфейки всё чаще применяются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах и информационных операциях. Чтобы проверить подозрительные видео, гражданам рекомендуют обращать внимание на источник, искажения на изображении и несоответствие контекста, а также использовать инструменты вроде Sensity AI, Reality Defender и Deepware. Однако, как напоминает МВД, ни один сервис не даёт полной гарантии — последнее слово остаётся за человеком.

